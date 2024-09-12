24'üncü dönem Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek'in kızı hayatını kaybetti
24'üncü dönem Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek'in 7 yaşındaki kızı Nazlı Hilal Özbek, uzun bir süredir tedavi gördüğü Ankara Tıp Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze bugün Bayburt'un Çayırözü köyünde defnedilecek.
24'üncü dönem Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek'in 7 yaşındaki kızı Nazlı Hilal Özbek hayatını kaybetti.
Uzun bir süredir Ankara Tıp Hastanesi'nde tedavi gören Nazlı Hilal Özbek, yaşam mücadelesini kaybetti. Nazlı Hilal Özbek'in cenazesi bugün Bayburt'un Çayırözü köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. - BAYBURT