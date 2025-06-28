21. Yayla Şenlikleri'nde Renkli Horon Göz kamaştırdı

21. Yayla Şenlikleri'nde Renkli Horon Göz kamaştırdı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 21. Yayla Şenlikleri'nde, Karadenizlilerin oluşturduğu 1 kilometrelik horon kuyruğu keyifli görüntülere sahne oldu. Kemençe eşliğinde coşan vatandaşlar, geleneksel şenlikte büyük horon halkaları oluşturdu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 21. Yayla Şenlikleri'nde Karadenizlilerin oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik horon kuyruğu renkli görüntülere sahne oldu.

Süleymanpaşa ilçesindeki Karadeniz Mahallesi'nde bu yıl 21'incisi yapılan Yayla Şenlikleri, adeta horonla özdeşleşti. Etkinlik boyunca kemençenin sesiyle coşan vatandaşlar, alanın etrafını saran ve sonu görünmeyen horon halkaları oluşturdu. Uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi bulan horon kuyruğunun sonu gözükmedi. Horon kuyruklarının alana sığması için görevliler zaman zaman uyarılarda bulundu.

Kemençe gece yarılarına kadar susmadı

Kemençesiyle horona eşlik eden Gökdeniz İncehasan, şenliğin artık bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Yayla şenliklerinin 21 senesindeyiz. Büyük horon halkaları oluyor. Ben de kemençeciyim, burada çalıyorum. Gece yarılarına kadar eğleniyoruz. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz. Çok mutluyuz. Yaşadığımız sürece horonumuzu burada devam ettireceğiz. Horon halkalarımız şenliğin bütün etrafını dolaşıyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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