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Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatını kaybeden Mehmetçikleri anıyor

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Erzurum'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin kabirlerine ev sahipliği yapıyor. Şehitlerimizin isimsiz mezar taşları, kahramanlıklarını hatırlatıyor. Şehitliğe yapılan ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunarak dua ediliyor.

Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatlarını kaybeden Mehmetçiğin kabirlerinin bulunduğu Dumlu Baba Şehitliği, görüntüsü ile ziyaret edenleri derinden etkiliyor.

Erzurum'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve Dumlu Dağları'nın 2 bin 750 rakımında bulunan Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda özellikle savunma hatlarında bulunan ve geçidi bekleyen askerlerimizin şehit düştüğü alanlarda oluşturuldu. Daha önce çevresi açık olan alanda oluşturulan iki şehitlik, kahraman ecdadımıza ev sahipliği yapıyor. Vatan toprağını kahramanca savunan ve çoğu toplu mezarlara defnedilen şehitlerimizin isimsiz mezar taşları, o günlerin birer hatırasını içinde barındırıyor. Ulaşım noktasında güçlüklerle dolu bir yoldan ulaşılabilen Dumlu Baba Şehitliği'nde 2019 Kur'an-ı Kerim Hafızlık Dünya Birincisi Ebubekir Kaçan ve Palandöken Camii Vekil Müezzin Kayyımı Abdurrahman Polat, şehitlerimizin mübarek ruhlarına hediye edilmek üzere Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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