Pilotlar gökyüzünde Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Eskişehir'de THK eğitmenleri, paramotorla gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Eskişehir'de bulunan Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde pilotlar, paramotorla havalanıp gökyüzünde Türk bayrağı ile Atatürk posteri açıp 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne yakın bir noktadan havalanan paramotorlu (motorlu yamaç paraşütü) 3 Türk Hava Kurumu eğitmeni, ilçenin üzerinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak kutladı. Yaşanan kutlama anı havadan kaydedilirken, ilçede bulunan vatandaşlar eşsiz bir görsel şölen yaşadı. Kutlama etkinliğinin ardından görevliler Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne iniş yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
