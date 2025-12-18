16. Büyükelçiler Konferansı son gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılımı ile sona erdi.

Türkiye'nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı sunma vizyonu kapsamında "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı tamamlandı.

Konferansı kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımlarıyla Büyükelçilerle İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanış oturumunda hitapta bulundu. - ANKARA