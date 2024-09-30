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15 Yıl Aradan Sonra Hisar Köyü'nde Çifti Hayrı ve Yağmur Duası

15 Yıl Aradan Sonra Hisar Köyü'nde Çifti Hayrı ve Yağmur Duası
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Burhaniye ilçesindeki Hisar köyünde düzenlenen çifti hayrı, yüzlerce vatandaşı bir araya getirirken, etkinlikte bereket için yağmur duası yapıldı. Müftü Mustafa Ali Işık, katılımcılara yağmur duasında bulundu.

Burhaniye ilçesinde, Hisar köyünde 15 yıl aradan sonra düzenlenen çifti hayrı yüzlerce vatandaşı buluştururken, yağmur duası yapıldı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Hisar köyünde düzenlenen çifti hayrı yoğun ilgi gördü. Köy caminde okunan mevlidin ardından, Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık, dua yaptı. Cami çıkışında da Müftü Mustafa Ali Işık ve diğer din görevlileri tarafından yağmur duası okundu. Çok sayıda kadın erkek ve çocuklar duaya katıldı. Yağmur duası yapan Müftü Mustafa Ali Işık, "Hayrımız, arkadaşlar, eş dost, bu şekilde mevlitle, ikramla biter. Bugün bunun üstüne bir de yağmur duası yaptık. Uzun zamandan beri yağmur yağmıyordu. Rabbim, bu hayır vesilesiyle hem dualarımızı hem yağmur duamızı kabul eder, köyümüz, ilçemiz, ilimiz, ülkemiz bereketlenir İnşallah" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Burhaniye Ali Işık Müftü

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