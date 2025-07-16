15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

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15 Temmuz 2016 hain darbe kalkışmasının 9. yılında İzmir'de anma etkinliği düzenlendi. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, görsel ve işitsel etkinliklerle 15 Temmuz'u andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de gerçekleşen etkinlik, tüm camilerde aynı anda selaların okunmasının ardından sona erdi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 9'uncu yılında İzmir'de de anma etkinliği gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u anarken etkinlikte konuşmalar gerçekleşti.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlikte video gösterimleri, konserler, mehteran ve zeybek gösterisi de gerçekleşti. Fetih suresinin okunmasının ardından İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı dua okudu. Saat 00.13'te Türkiye genelinde aynı anda okunan selanın da okunmasının ardından etkinlik sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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