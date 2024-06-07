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Otogarlarda emekli denetimi! Yüzde 20 indirimi uygulamayan firmalara ceza kesiliyor

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Emekliler için başlatılan şehirler arası ulaşımda yüzde 20 indirim kampanyasının uygulamasını denetlemek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Denetimler otobüslerde sürerken yetkililer, indirimi uygulamayan firmaların bakanlığa bildirilmesi gerektiğini ve şikayetlerin CİMER üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Emeklilere ulaşımda yüzde 20 indirim kampanyasının başlamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüslerde denetime çıktı.

UYGULAMAYAN FİRMALARA CEZA KESİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan etmesiyle birlikte otobüslerle şehirler arası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkanı sağlandı. Uygulama, 31 Mayıs'ta yürürlüğe girerken bakanlığa bağlı ekipler de denetimlere başladı.

OTOBÜSLER DURDURULDU

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüslerde indirimin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ekipler otogar çıkışında durdurulan araçların evraklarını kontrol edip yolcuların biletlerine de baktı.

TÜM EMEKLİLER İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİR

Uygulama hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesiyle yönetmelikte bir değişiklik yaptık. Tüm emekliler yüzde 20 bilet indiriminden yararlanma hakkına sahipler. Biz de bu indirimin uygulanıp uygulanmadığına bakmak için denetim yapıyoruz.

Kurala uymayan firmaları tespit ettiğimiz zaman firmanın yetki belgesine, karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında 5 uyarma ceza puanı veriyoruz. Firma 2 bin küsür civarındaki parayı yatırarak uyarma cezasını kaldırabiliyor. Şikayet kanallarımız açık. Vatandaşlar, yüzde 20 indirim yapmayan firmaları, bakanlığımızın internet sitesinden bize şikayet edilebiliyor. CİMER aracılığıyla da bu şikayetleri yapabilirler. Şikayetleri mutlaka değerlendiriyoruz. Firmanın savunmasını alıyoruz. Kusurlu görünen firmalar hakkında idari işlem yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

ulaştırma ve altyapı bakanlığı Ulaşım Yerel Haberler

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