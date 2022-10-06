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Köyün içme suyunu eşeklerle taşıyorlar!

Yerel Haberler

Köyün içme suyunu eşeklerle taşıyorlar!

Afyonkarahisar merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde 15 haneli bir mahalle içme sularının olmadığını kaydederek, belde merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen su ihtiyaçlarını çeşmelerden su taşıyarak karşıladıklarını belirttiler.

Çayırbağ Huzur Mahallesi Muhtarı İsmail Çetin, bölgede su probleminin uzun yıllardır devam ettiği kaydetti. Bölgede 15 hane bulunduğunu ve büyük çoğunluğunun besicilik ile uğraştıklarını kaydeden Çetin, "Sorunu defalarca belediyeye ilettik ama karşılık bulmadı. Şebeke suyu gelmedi. Belediye şebeke suyu getirilmemesinin nedenini ise 'oraya su getirmenin maliyeti çok yüksek' diyerek açıklıyor. Şuanda o bölgede vatandaşlar eşeklerle çeşmelerden su taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar ancak çeşmelerde son günlerde çok az akmaya başladı. Çeşmelerde kurursa nasıl su ihtiyacının karşılanacağı bilinmiyor" dedi.

Öte yandan, Çayırbağ Belediyesi yetkilileri, bölgeye şebeke suyu götürülmesinin programa alındığını ancak kaynak beklenildiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Çetin Karahisar Çayırbağ su Yerel Haberler

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