- Firari şahıs gece bekçilerinden kaçamadı

ÇORUM - Çorum'da hakkında 15 ayrı suçtan aranması bulunan ve 3.5 yıldır firari olan şahıs gece bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonuna giderek silahla ateş ettikten sonra olay yerinden firar eden H.İ.K. ve T.K.'nın kullandığı otomobili Bahabey Caddesi üzerinde farkeden gece devriyeleri, şahısları takibe aldı. Bekçilerden kaçmaya çalışan ve bu esnada üzerlerinde bulunan silahı da atan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda kaçarken attıkları suç aleti tabanca da bulundu. Yakalanan şahıslardan H.İ.K.'nın, hakkında 15 ayrı suçtan aranması olduğu ve 3.5 yıldır firari olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.