Aydın'da çiftçiler günlerini kutluyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda çiftçiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Efeler Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program bugün saat 12.30'da Işıklı Mahallesi'nde düzenlenecek olan keşkek hayrı ile devam edecek.

Günün önemine ilişkin açıklamada bulunan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde işte bir çelenk koyma merasimiyle başlıyoruz ve daha sonra da daha önceki yıllarda odamızda ve odamızın önünde yaptığımız bir keşkek etkinliğimiz vardı. Bu sene ilk defa Işıklı Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yılda işte başka mahallelerde bu şekilde bizim ömrümüz olduğu müddetçe, görevde kaldığımız müddetçe bu şekilde bir gelenek olarak sürdürmek istiyoruz" dedi. - AYDIN

