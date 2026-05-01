110'uncu yılında 'Kûtü'l-amâre Zaferi' programı

Eskişehir Türk Ocaklarına 29 Mayıs ve Milli Savunma Üniversiteleri öğretim üyesi; Emekli Albay-Dr. Zekeriya Türkmen "110. Yılında Kütü'l-amare Zaferi" başlıklı sunumuyla konuk oldu. İlgiyle takip edilen programda Irak cephesinde 29 Nisan 1916 tarihinde kazanılan Kutü'l-amare Zaferi, Kutü'l-amare Muhasarası,Ordu Komutanı Halil Paşa'nın Kut Bayramı mesajı ve bu zaferden sonra bir üst rütbeye terfi ederek tuğgeneral olan Halil Paşa, Kutü'l-amare'nin Türklerin eline geçtiği 29 Nisan 1916 günü VI. Orduya tarihi mesajları anlatıldı. Kut zaferine uzanan süreç ve zaferlerin anlatıldığı, Dr. Zekeriya Türkmen'e Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın şükran beratı takdimi ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı