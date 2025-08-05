10 Yaşındaki Çocuk, DMD Hastası Bebek İçin Kumbarasındaki Harçlığı Bağışladı

Eskişehir'de Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası bebek için kumbarasında biriktirdiği harçlığı bağışlayan 10 yaşındaki erkek çocuğunun örnek davranışı takdir kazandı.

Arel Mustafa Bal isimli bebek, DMD kas hastalığı ile mücadele ediyor. Hasta bebeğin tedavisi için bağış toplanırken, 75. Yıl mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk da kampanyaya katkı sağladı. Örnek bir davranış sergileyen minik çocuk, kendi kumbarasında biriktirdiği tüm harçlığı mahalle muhtarlığındaki yardım kumbarasına atarak hasta bebek için bağışladı.

"Bu duyarlılığı bizi çok duygulandırdı"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan 75. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu, "Mahalle sakinlerimizin aslan parçası oğulları, yüreği dağ kadar büyük ve çok duyarlı kardeşimiz kendi kumbarasında biriktirdiği tüm harçlığını DMD Hastası Arel Mustafa Bal bebeğimiz için muhtarlığımızdaki yardım kumbarasına atarak bağışladı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu duyarlılığı bizi çok duygulandırdı. Allah yolunu bahtını hep açık etsin koca yürekli minik adam" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR