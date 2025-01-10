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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anma Töreni

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anma Töreni
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer, yerel basının zorluklarına dikkat çekerek, gazeteciliğin önemini vurguladı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer, dernek yöneticileri ve üyesi gazeteciler katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer yaptığı açıklamada, gazetecilik mesleğinin ve basın sektörünün yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Esmer, her geçen gün yerel basında yaşanan sıkıntıların daha derinden hissedildiğini belirtti.

AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer; "Yerel basının ve basın emekçilerinin sorunları hepimiz tarafından bilinmektedir. Basın sektörü içerisinde yazılı, görsel ve internet gazeteciliği alanlarının her birinin kendine özgü sıkıntıları var. Tüm ülke genelinde olduğu gibi Söke'de de basınımız zor günler yaşıyor. Ancak bu zor günleri aşacağımız umuduyla işini onur ve azimle yapan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Esmer, konuşmasında gazetecilik mesleğinin onurlu ve azimle yapılmasının önemine de vurgu yaparak, basın emekçilerinin toplum için oynadığı kritik rolün de altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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