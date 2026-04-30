1 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistem hatları ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı