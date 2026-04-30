1 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistem hatları ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
