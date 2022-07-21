Müftü İzmirli'den Başkan Bozkurt'a Veda Ziyareti - Haberler

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Müftü İzmirli'den Başkan Bozkurt'a Veda Ziyareti

ANKA - Yerel
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Müftü İzmirli'den Başkan Bozkurt'a Veda Ziyareti

Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a veda ziyaretinde bulundu.

Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a veda ziyaretinde bulundu.

Devrek'te 4 yıldır görev yapan ve Düzce İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan müftü Hasan İzmirli veda ziyaretleri kapsamında Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Müftü İzmirli, Devrek'te görev yaptığı süre içinde, hiçbir zaman kurumlarından desteklerini esirgemediğini ifade ederek, Bozkurt'a teşekkür etti.

İzmirli, "Değerli başkanımızla Devrek merkez ve köylerimizde güzel çalışmalara imza attık. Sağolsun kurumumuzun her zaman yanında oldu, bizden hiçbir hizmeti esirgemedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Devrek'i, köylerimizi çok sevdik. Burada görev yapmaktan büyük bir mutluluk duydum" diye konuştu.

Bozkurt, Müftü İzmirli'yi unutmayacaklarını belirterek, "Müftümüz beyefendi kişiliği ve çalışmalarıyla her zaman takdir ettiğim ve iyi görüştüğüm değerli bir şahsiyet. Halkımız onu sevdi, onun hakkında vatandaşımızdan hiçbir olumsuz eleştiri duymadım, biz ve halkımız sizden memnundu. Güzel vaazlarını dinledik, ilçemiz adına kendisine teşekkür ediyorum, seni asla unutmayacağız değerli müftüm" dedi.

Başkan Bozkurt, Müftü İzmirli'ye yeni görev yerinde başarılar diledi.

ANKA / Yerel

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