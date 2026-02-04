Kaymakam Demirer, özel idare ve KHGB'nin faaliyetlerini değerlendirdi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Başkanı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin (KHGB) 2025 yılı boyunca ilçede yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Kaymakam Demirer, köylerin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla iki kurumun koordineli şekilde çalıştığını ifade etti. KHGB tarafından 2025 yılı içerisinde altyapı ve üstyapı alanında birçok proje hayata geçirildi. KÖYDES ödeneği kapsamında Alacabük, Çalıdüzü, Çevre, Dalda, Kıyıdüzü, Köprücük, Suboyu, Tokaçlı, Ulusoy, Yelkenli ve Yoncabaşı köylerinde 11 bin 936 metrekare kilitli parke çalışması yapılırken, bazı köylere 100 metreküplük içme suyu depoları kazandırıldı ve mevcut depoların bakım-onarımları gerçekleştirildi. İçme suyu yetersizliği yaşayan Koyunpınar köyünde ise sondaj çalışması yapılarak su temini sağlandı.

Birlik tarafından ayrıca Göllü-Çanakdüzü ve Dağdibi-Budaklı grup köy yolları ile Koruklu/Yenitoprak mezra yolunda 19 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol yapımı tamamlandı. Söz konusu yatırımların 17 milyon 477 bin 751 TL'si KÖYDES, 45 milyon 858 bin 994 TL'si ise birlik ödeneği olmak üzere toplam 63 milyon 336 bin 745 TL olarak gerçekleşti.

Kaymakam Demirer, İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün de sahadaki uygulamalarda aktif rol üstlenerek projelerin planlanması, yürütülmesi ve kısa sürede tamamlanmasında önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Müdürlük ekiplerinin özellikle yol, içme suyu ve köyiçi düzenleme çalışmalarında yoğun mesai harcadığını belirten Demirer, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması konusunda titiz davranıldığını ifade etti.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha güvenli yollara ve sağlıklı içme suyuna erişiminin öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Kaymakam Demirer, yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran her hizmet, Tatvan'ın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Kurumlarımızın uyumlu çalışması sayesinde köylerimizin ihtiyaçlarını tek tek karşılamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 2025 yılı boyunca özveriyle görev yapan İlçe Özel İdare Müdürlüğümüze ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS