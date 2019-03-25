Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Özcan Işıklar'ın miting alanına bıçakla gelerek taşkınlık yapan bir kişi gözaltına alındı.

Yerel Seçime Doğru

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Özcan Işıklar'ın miting alanına bıçakla gelerek taşkınlık yapan bir kişi gözaltına alındı.

Işıklar'ın, yerel seçim çalışmaları kapsamında Selimpaşa Mahallesi'nde yapacağı miting öncesinde, elinde bıçak bulunan bir kişi taşkınlık çıkardı.

Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Işıklar, açıklamasında, hemşehrilerini sağduyulu olmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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