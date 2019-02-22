Yerel Seçime Doğru

AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Şahin, Bağlık Mahallesi'ndeki pazarcı esnafını ziyaretinde, belediye başkanı seçilmesi durumunda yapacağı çalışmalara ilgili bilgiler verdi.

İlçenin sorunlarını ve çözüm yollarını iyi bildiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlçeyi, 31 Mart seçimleriyle birlikte gönül belediyeciliğiyle tanıştıracağız. Halkın katılımı ile bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Belediye olarak yapacağım tüm çalışmalarda o sorunun tarafları ile hemfikir olmadan hiçbir yere bir çivi çakmayacağım. Bunun sözünü veriyorum. Esnafımızın para kazanması ve ticaretinin artması için üzerimize ne düşüyorsa bunu birlikte yapacağız. Pazar yerinde park sorunu var. Vatandaş park sorunu olduğu için bu bölgelere gelmiyor. Bizler yeni alanlar oluşturarak vatandaşlarımızı esnafımız ile buluşturacağız."

Kaynak: AA