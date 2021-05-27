Yerel Hatay'da yaşadıkları mekanı güzelleştirmek isteyen aile, duvarlara rengarenk resimler çizdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Özel ailesi, yaşadıkları mahalleyi güzelleştirmek için sokaktaki duvarlara rengarenk resimler yapıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Özel ailesi, yaşadıkları mahalleyi güzelleştirmek için sokaktaki duvarlara rengarenk resimler yapıyor.

Baba Celal Özel, AA muhabirine, evlerinin bulunduğu sokağa 1 yıl önce taşındıklarını çevreyi güzelleştirmek için duvarlara resim çizdiklerini söyledi.

Önce evinin önüne çiçek ektiğini ve sokağı temizlemeye başladığını dile getiren Özel, "Evimin önünü, sokağın çevresini düzeltmeye başlayınca komşularım 'Nazar değecek çok çalışıyorsun' dedi. O lafın ardından kötü yazılar yazılmış duvarlara nazar boncuklu ağaçlar çizip boyamaya başladım. Önce kızlarım yardım etti. Kızlarımı gören mahalleli çocuklar da boş vakitlerinde resim yapmama yardımcı olmaya başlayınca duvarlarımız rengarenk oldu." diye konuştu.

Babasına resim çizmesinde yardımcı olan kızı Zeynep Tuana Özel de, babasının başlattığı bu güzel etkinliği mahalledeki diğer arkadaşlarıyla devam ettirerek sokaklarını güzelleştirdiklerini belirtti.

Özel ailesine yardım eden çocuklardan Kerem Çakmak ise, duvarlara nazar boncukları ve değişik resimler çizerek ilerleyen yıllara güzel anılar bıraktıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer