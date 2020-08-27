Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı

Koronavirüs, çizgi filmlerdeki gibi bir kötü karakter olsaydı muhtemelen bu görüntüleri ağzı sulanarak izlerdi. Çünkü görüntülerdeki yaşlı adam yerdeki maskeyi alıp ağzına takıyor.

27.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:36

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir adamın, kullanılıp atılan maskeyi yerden alıp yüzüne takarak yoluna devam etmesi görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş'ta koronavirüsle mücadelede kullanılan maskeler vatandaşlar tarafından gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Sokağa atılan maskeler ise vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

YERDEKİ MASKEYİ ALIP YÜZÜNE TAKTI

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşı'da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz yürüyen yaşlı vatandaş önce yerdeki maskeyi görüyor daha sonra maskeyi alarak yüzüne takıyor.

O anların görgü tanığı esnaf Mehmet Kabak ise, "Rastgele insanların maskeleri dışarı atmamaları ve çöp kovalarına atmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (12)
OLAY: Adamın maske alacak parası yoksa ne yapsın yerden alıp takmasa bi de ceza yiyecek
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DADAŞ: Vatandaşa bedava maske verin, zengin gavur ülkelerine kimin hakkını hibe ediyorsunuz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HOCA: Adam camiye gitmediği için böyle davranıyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti 3. Sayfa
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı 3. Sayfa
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor Yaşam
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Yaşam
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Magazin
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
İşe giden kuyumcuyu soyan hırsızlar, 11 kilo altınla kayıplara karıştı
İşe giden kuyumcuyu soyan hırsızlar, 11 kilo altınla kayıplara karıştı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Van'da kağıt toplayacısı çocuklar çöpe atılan Türk bayraklarını alıp tel örgülere astı
Van'da kağıt toplayacısı çocuklar çöpe atılan Türk bayraklarını alıp tel örgülere astı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ozan Güven Beren Saat Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 14:03:00. #1.14#
title