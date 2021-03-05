Yerçekimi (Gravity) film konusu nedir? Yerçekimi (Gravity) film oyuncuları kimlerdir? Gravity izle! Gravity ne demek?

Bilim kurgu ve gerilim türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Yerçekimi (Gravity) filmi yönetmenliğini Alfonso Cuarón yaptı. Peki, Yerçekimi (Gravity) film konusu nedir? Yerçekimi (Gravity) film oyuncuları kimlerdir? Gravity izle! Gravity ne demek? Yerçekimi (Gravity) oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

YERÇEKİMİ (GRAVİTY) KONUSU NEDİR?

Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Herşey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla baş başa kalırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de git gide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?

YERÇEKİMİ (GRAVİTY) OYUNCULARI VE KADROSU!

Yerçekimi (Gravity) filminin oyuncu kadrosunda, Sandra Bullock, George Clooney, Basher Savage ve Eric Michels yer alıyor.

GRAVİTY NE DEMEK?

Gravity, yerçekimi anlamına gelir.

Kaynak: İnterSinema