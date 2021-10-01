Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı - Haberler
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Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin, Hollanda'da kalp krizi sonucu vefat eden kardeşi Nihat Şahin'incenazesine, kaldığı cezaevinden izinli olarak katıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı

SAMSUN - Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin, Hollanda'da kalp krizi sonucu vefat eden kardeşi Nihat Şahin'incenazesine, kaldığı cezaevinden izinli olarak katıldı. Cami etrafı ve mezarlıkta jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hollanda'da kalp krizi sonucu vefat eden Nihat Şahin'in cenazesi uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan baba ocağı Bafra'ya getirilen Nihat Şahin'in cenazesi için Kavakpınar Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Cenaze, helalliğin ardından Alaçam ilçesi Kargılı Mahallesi'nde Gökçeboğaz Camisi'ne götürüldü.

Kardeşinin cenazesine cezaevinden izinli katıldı

Kardeşinin cenazesine kaldığı cezaevinden izinli olarak getirilen Sedat Şahin için geniş güvenlik önlemi alındı. Şahin, geniş güvenlik önlemleri altında cenazeye katılmak üzere Gökçeboğaz Camisi'ne getirildi. Nihat Şahin'in cenazesi burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Mezarlığa Nihat Şahin'in yakınlarının dışında kimse alınmadı. Sedat Şahin mezarlıkta uzaktan taziyeleri kabul ettikten sonra tekrar cezaevi aracıyla mezarlıktan ayrıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı - Haberler
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