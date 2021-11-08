Yenişehir Komedi Oyunları Festivali başladı

" Yenişehir'in Yeni Festivali" başladı

Festivalin ilk gününde Tiyatro Mavra'nın Ali Cengiz Oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Türkiye'nin seçkin tiyatrolarını Mersinlilerle buluşturmaya başladı.7 Kasım Pazar akşamı başlayan ve 13 Kasım'a kadar sürecek olan Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'nin ilk gününde Tiyatro Mavra'nın Ali Cengiz Oyunu tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Salonu'nda sahnelenen oyuna her yaştan tiyatrosever yoğun ilgi gösterdi.

Akif Özdemir'in yazdığı, Galip Erdal'ın yönettiği oyunda Akil Yıldırım, Cengiz Altındağ, Feridun Yıldırım, Ali İhsan Çinkılıç, Muhittin Yeşilova ve Özlem Yiğit Selek rol aldı. Tek perdelik oyunda, şehirde umduğunu bulmayan iki dolandırıcı kardeşin köylerde yaşayan insanları türlü oyunlarla dolandırmaya çalışmaları anlatılıyor.

Festivalde 8 Kasım Pazartesi akşamı(bugün)usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, kendi adını taşıyan tiyatro grubuyla birlikte Asi Kuş'u sahneleyecek. 20. Yılını kutlayan efsanevi grup Mahşeri Cümbüş 9 Kasım Salı günü, usta oyuncu Nilgün Belgün ise Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi adlı oyunuyla 11 Kasım Perşembe günü sahne alacak.12 Kasım Cuma günü ise Şaşkın Aşıklar adlı oyun sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kapanışı ise İkinci Bahar oyunuyla 13 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve saat 20.00'de başlayan oyunları tiyatroseverler ücretsiz izleyebilecek.

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