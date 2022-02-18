Yenişehir'de vatandaşlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi

Eğitimlerle bireylerin cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmesini hedefleyen Yenişehir Belediyesi daha önce Belediye personellerine de eğitim vermişti.

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında Kadın Adayları Destekleme Derneği(KA.DER), Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve Edremit Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi'ne katılan Yenişehir Belediyesi bu kapsamda vatandaşlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vermeye başladı. Her fırsatta cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de proje kapsamında geçtiğimiz ay Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalamıştı.

Yenişehir Belediyesi Akademi Salonu'nda verilen ve farklı oturum seçenekleriyle 4 gün sürecek eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitmeni Çağanur Dilek tarafından verilen eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika da verilecek. Cumartesi ve Pazar günü devam edecek eğitimlere katılmak isten vatandaşlar 0324 327 46 40 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek.

Eğitimlerde cinsiyet temelli eşitsizliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet kavramı ve cinsiyet rolleri ile şiddet ve şiddetle mücadele yöntemleri gibi konularda katılımcılara bilgi veriliyor.

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