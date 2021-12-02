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Yenişehir'de pedala engel yok

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Yenişehir'de pedala engel yok

MERBİSDER ve Türkiye Görme Engelliler Derneği işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelli bireyler için tandem bisikletlerle şehir turu düzenliyor.

"Pedala engel yok" sloganıyla 2 Aralık Perşembe günü(bu akşam) saat 20.00'deÖzgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayacak olan bisiklet turunda görme engelli vatandaşlar tandem bisikletlerle şehir turu yapacak. Görme engelli bireyler için düzenlenen bisiklet turu ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün sadece kutlanılacak bir gün olmadığı mesajı verilerek,farkındalık oluşturulacak. Görme engelli bireyler için düzenlenen bisiklet turu etkinliğine vatandaşlar da bisikletleriyle katılabilecek.

Vatandaşları bisiklet turuna katılmaya davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Görme engelli hemşehrilerimizin bisiklet sürme deneyimi yaşamalarını sağlayacağımız bu etkinlik, inanıyorum ki mutluluk ve heyecan verici olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu mutluluğa ortak olmaları için bisikletleriyle şehir turumuza katılmaya davet ediyorum." dedi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

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