Yenişehir Belediyesi Kadın Meslek ve Eğitim Merkezi Açtı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından "Hz. Hatice Kadın Meslek ve Eğitim Merkezi" açıldı.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde "Hz. Hatice Kadın Meslek ve Eğitim Merkezi" açılış töreni yapıldı. Merkezin önünde yapılan açılış törenine Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, partililer ve vatandaşlar katıldı.



Açılış kurdelesini kesmeden önce açıklamalarda bulunan Kartal, konuşmasına etkinliğe katılanları selamlayarak başladı. Kartal, "Bunlar daha başlangıç, bunların devamını en güzel şekilde getireceğiz. Burası bizim ablalarımıza, teyzelerimize, bacılarımıza layık gördüğümüz bir yer değil. Bundan çok çok daha iyilerine layıklar. Burada 150-200 kişiyle başlayan bu etkinlik önümüzdeki ay Şehitlik Mahallesi'nde açacağımız Rabiatül Adeviyye Kültür ve Sanat Merkezi ile bayanlarımız için doruk noktasına ulaşacak. Yine bunların dışında kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik belediyemizin çok ciddi faaliyetleri olacak. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bizler buraya geldik ve Cumhurbaşkanımızın da bayanlara, kadınlara yönelik çok ciddi çalışmalar yapmamız yönünde bizlere telkinleri oluyor. Bizler de biz vatandaşların en hassas yönünü teşkil eden annelerimizi, bacılarımızı, bizim sağduyumuzu teşkil eden siz değerli ailelerimizi en güzel şekilde sizlere hizmet etmek için belediyenin, kaymakamlığın, devletin bütün imkanlarını emrinize, yolunuza sereceğiz inşallah. Biz buradan hareketle bin kişilik kızlar için hafızlık kursu yaptıracağız. Yine kızlar için orta öğretim yurtları planlıyoruz. Çocuklarımız için anneleriyle birlikte eğitim alabilecekleri yüzün üzerinde anaokulu sınıfları açacağız. 4 tane ADEM için Bakanlık ile görüştüm. Bunlardan bir tanesinin bütçesini çıktığında buraya vereceğiz. 300 bin liralık bir bütçeyle burada daha fazla bayana hitap edebileceğiz. Bunun dışında 3 tane daha açacağız. Bunlar sayesinde bütün mahallelerimize ulaşmış olacağız. Bugüne kadar kendilerine çok görülen hizmetleri onlarla buluşturacağız" dedi.



Açıklamanın ardından Diyarbakır Sosyal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün tarafından Kaymakam Kartal'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi. - DİYARBAKIR