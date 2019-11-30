Yenipazar protokolü Paşaköy'ü dinledi
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Yenipazar protokolü Paşaköy'ü dinledi

Yenipazar ilçe protokolü, Paşaköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

30.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:28
Yenipazar protokolü Paşaköy'ü dinledi

ilçe protokolü, Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.


Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de katıldığı toplantıda, Paşaköy Mahallesi'nin sorun ve istekleri ele alındı. Paşaköylü vatandaşlar, sorunlarını dile getirdiler. Paşaköy Mahalle Muhtarı Murat Ali Tosunoğlu, ilçe protokolüne teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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