YENİMAHALLE'DE YILLARIN SORUNU

BU ÇALIŞMAYLA TARİH OLACAK

Yenimahalle'nin yağmur suyu deşarjının yapılacağı Kuzey Kolektör hattının tamamlanmasının ardından çalışmalarına tam gaz devam eden Hendek Belediyesi ekipleri Yenimahalle'de Beştepeler Caddesini kapsayan ana hat alt yapısını tamamladı. Ara sokak bağlantıları ve ızgara montajları yapılırken bir yandan asfalt ve yaya yolu hazırlığı başladı. Dört bir koldan devam eden çalışmalarla Yenimahalle ilmek ilmek örülüyor.

SU BASAN SOKAKLAR TARİH OLUYOR

Hendek Belediyesi Yenimahalle'nin her yağmur yağışı sonrası kronikleşmiş altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Başkan Turgut Babaoğlu çalışmaları yakından takip ederken, Beştepeler Caddesinin ana alt yapı hattı tamamlandı. Bu kapsamda Beştepeler'de ara sokaklara uzanan hat uçları ve ızgara imalatları devam ederken, çalışmaların tamamen tamamlanmasının ardından asfalt ve yaya yolu çalışması yapılacağı açıklandı.

ÇALIŞMALARIN BİTTİĞİ YERLERDE SORUN YOK

Yenimahalle Mahalle Muhtarı İsmet İskefiyeli, Yenimahalle'nin en büyük sorunun çözüme kavuşturuluyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Babaoğlu ve alanda çalışan ekiplere mangal yaparak teşekkür etti. Mahallede çalışmaları inceleyen Başkan Babaoğlu, toplam 4135 metre hat imalatına ek olarak 105 adet yağmursuyu ızgarası teşkilinin tamamlandığını belirterek, "Hatlar tamamlandığında 250 adet yağmur suyu ızgarasının montajı yapılmış olacak" diye konuştu.

ALT YAPI-ASFALT-KALDIRIM

Sorunların etap etap çözüldüğünü ifade eden Başkan Babaoğlu, " Alt yapısı olmayan bir bölgenin tüm alt yapısını yeniden yapıyoruz. Büzler döşeniyor, adım adım sokak sokak alt yapı ağı örülüyor. Ara sokaklar ana hatlarla birleştirme işlemleri devam ederken, çalışmaların tamamlandığı yerlerde yağmur suyu mazgalları montajlanıyor. Tüm bu işlerin ardından asfaltlama ve yaya yolu çalışmaları başlatılacak" diye konuştu.

CİDDİ VE YOĞUN BİR YATIRIM VAR

Babaoğlu, " Yağmur yağdığında sular altında kalan sokaklardaki vatandaşlarımızı bu çileden kurtarmak için Yenimahalle'de yoğun ve ciddi bir yatırım yapıyoruz. Yağmurda vatandaşımızın kapısı artık sular altında kalmasın diye mücadele ediyoruz. Çalışmaların bittiği yerlerde vatandaşlarımız çok mutlu oluyor. Çok şükür bu hizmeti sunmak, bu çileyi sonlandırmak bize nasip oldu. " dedi

BABAOĞLU: ESKİ YENİ KISA SÜREDE GÖRÜLECEK

Çalışmaların yapıldığı alanlarda su baskınlarının artık olmadığını ifade eden Başkan Babaoğlu, " Yağmur yağdığındaki görüntüleri hepimiz biliyoruz. Tek tek tüm sokaklarımızın bu halini kaydettik. Burası komple tamamlandığında eski/yeni farkı herkes çok net görecek. Beştepeler caddesinden 2060 sokağa girip 2059 güzergahından Servetiye caddesi alt yapısı devam edecek. Çevre yoluna kadar ulaşacak hatlarla caddelerin sağ ve solundaki sokaklara da ihtiyaç durumunda hat uzatılarak yağmur suları bu vasıtayla toplanacak" diye konuştu.

BİRAZ DAHA SABIR

Vatandaşlara seslenen Başkan Babaoğlu, "Vatandaşlarımız biraz daha sabırlı olsun. Bu yağmur suyu sorunu çözmek için yolların kazılması, çalışmaların bir bütünü kapsayacak şekilde tamamlanması gerekiyor. Yaz olduğunda toz, kış olduğunda çamur olacak. Bu çalışmayı da yapmazsak bu mahalleler sular altında kalmaya devam edecek" dedi.

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