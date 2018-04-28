Yenimahalle'de Eğitime Destek Kermesi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi tarafından düzenlenen el sanatları sergisi ve kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal'ın yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kartal, burada yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerine işaret ederek, "Eğitimden daha değerli bir yatırım düşünülemez" ifadesini kullandı.

Kursiyerlerin yaptığı el sanatları ve kermesten elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.