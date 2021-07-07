Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir?
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Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir?

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir?
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Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış, on dokuzuncu Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir?

Marvel'ın en karizmatik süper kahramanları yeni maceralarında bir kez daha bir araya geliyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacakYenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir?

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Robert Downey Jr. - Tony Stark/Demir Adam

Chris Hemsworth - Thor

Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk

Chris Evans - Steve Rogers/Kaptan Amerika

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/Black Widow

Benedict Cumberbatch - Dr. Stephen Strange

Don Cheadle - James "Rhodey" Rhodes/War Machine

Tom Holland - Peter Parker/Örümcek Adam

Chadwick Boseman - T'Challa/Kara Panter

Paul Bettany - Vision

Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff/ Scarlet Witch

Jeremy Renner - Clint Barton/ Hawkeye

Chris Pratt - Peter Quill/ Star-Lord

Sebastian Stan - Bucky Barnes/ Winter Soldier

Tom Hiddleston - Loki

Idris Elba - Heimdall

YENİLMEZLER SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU

Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, şu zamana kadar dünyanın uğradığı en büyük tehdidi oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında geçen olayda ikiye bölünen süper kahramanlar, bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karar verir. Dünyanın kaderi artık bu savaşın sonucuna bağlıdır.

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