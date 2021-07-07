Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir?
Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış, on dokuzuncu Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir?
Marvel'ın en karizmatik süper kahramanları yeni maceralarında bir kez daha bir araya geliyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacakYenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir?
YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI
Robert Downey Jr. - Tony Stark/Demir Adam
Chris Hemsworth - Thor
Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk
Chris Evans - Steve Rogers/Kaptan Amerika
Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/Black Widow
Benedict Cumberbatch - Dr. Stephen Strange
Don Cheadle - James "Rhodey" Rhodes/War Machine
Tom Holland - Peter Parker/Örümcek Adam
Chadwick Boseman - T'Challa/Kara Panter
Paul Bettany - Vision
Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff/ Scarlet Witch
Jeremy Renner - Clint Barton/ Hawkeye
Chris Pratt - Peter Quill/ Star-Lord
Sebastian Stan - Bucky Barnes/ Winter Soldier
Tom Hiddleston - Loki
Idris Elba - Heimdall
YENİLMEZLER SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU
Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, şu zamana kadar dünyanın uğradığı en büyük tehdidi oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında geçen olayda ikiye bölünen süper kahramanlar, bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karar verir. Dünyanın kaderi artık bu savaşın sonucuna bağlıdır.