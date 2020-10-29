Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki metroların hoparlöründen saat 19.23'te İstiklal Marşı okundu. Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nda o an yolcular ayağa kalkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı dolayısıyla İstanbul'daki metroların hoparlöründen saat 19.23'te okunan İstiklal Marşı'na yolcular da ayağa kalkarak eşlik etti.

MARŞ BİTTİKTEN SONRA ALKIŞLAYARAK CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLADILAR

Hacıosman-Yenikapı metro hattında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hoparlörden İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla birlikte tüm yolcuların ayağa kalkarak hazır ola geçtiği ve İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü. Vatandaşlar, marş bittikten sonra ise alkışlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.