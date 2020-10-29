Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu

29.10.2020 23:04 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:13

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki metroların hoparlöründen saat 19.23'te İstiklal Marşı okundu. Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nda o an yolcular ayağa kalkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı dolayısıyla İstanbul'daki metroların hoparlöründen saat 19.23'te okunan İstiklal Marşı'na yolcular da ayağa kalkarak eşlik etti.

MARŞ BİTTİKTEN SONRA ALKIŞLAYARAK CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLADILAR

Hacıosman-Yenikapı metro hattında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hoparlörden İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla birlikte tüm yolcuların ayağa kalkarak hazır ola geçtiği ve İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü. Vatandaşlar, marş bittikten sonra ise alkışlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu

İlgili Haberler

İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu
Amasya'da bir köyde 19.23'te İstiklal Marşı okundu
Amasya'da bir köyde 19.23'te İstiklal Marşı okundu
Bakan Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23'te anlamlı paylaşım
Bakan Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23'te anlamlı paylaşım
Haber Yorumları (1)
HAZAR: BU GÖRÜNTÜYE İYİ BAKIN YOBAZLAR. . . M KEMAL''İN ASKERLERİYİZ. SİZ KUDURMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Çağla Şıkel Eser Yenenler Demet Özdemir
Spor Babel Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Fransa Avrupa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 23:52:23. #1.15#
title