Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün beraberinde Genel Başkan Yardımcıları, Genel Merkez ve Ankara Teşkilat Başkanları ve Ankara İl Yönetimi ile birlikte Polatlı'ya gitti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün beraberinde Genel Başkan Yardımcıları, Genel Merkez ve Ankara Teşkilat Başkanları ve Ankara İl Yönetimi ile birlikte Polatlı'ya gitti. Partisinin projesi kapsamında çiftçiler ile bir araya gelen Erbakan, çiftçinin tarladaki durumunu yerinde gözlemledi

Erbakan ve beraberindekileri, Yeniden Refah Partisi Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk ve partililer karşıladı. Yeniden Refah Partisi Ekonomik İşler Başkanlığınca geliştirilen proje kapsamında Kasım ayında Kuşçu Mahallesi'nde partiye ait yaklaşık 30 dönüm arazide ekimi yapılan buğdayın biçim işlemi Genel Başkan Erbakan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Erbakan ve parti heyeti daha sonra Polatlı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Projeye ilişkin bilgi veren Yeniden Refah Partisi Ekonomik İşler Başkanı Fatih Öztek, bir siyasi iktidarın çiftçinin ürününü ekerken biçerken yaşadıklarını bilmeden fiyat vermesinin doğru olmadığını ve bu amaçla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Rakamlar ortada, gerçekler ortada"

Polatlı Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen mitingde konuşan Fatih Erbakan, deney sonuçları hakkında bilgi verdi. Erbakan, "En iyi ihtimalle, 27 dönüm tarlada yapılan tarımın, ekimin, biçimin, hasadın sonunda, Ekim-Kasım ayından bu yana 9-10 aylık emek ve uğraşın sonunda elde edeceğimiz gelir aylık 600 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Elde edilen buğdayın yanında samanın da değerini katmanıza rağmen maliyeti düştüğünüz zaman yıllık 7 bin 200 lira gibi bir gelir elde ediliyor. Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir" diye konuştu. - ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İbrahim Selim Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Polatlı'da çiftçiler ile buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 17:34:58. #1.15#

title