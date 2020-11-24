Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "Türk gemisine yapılan baskını şiddetle kınıyoruz"
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "Türk gemisine yapılan baskını şiddetle kınıyoruz"

24.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:06
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı açıklamada Alman Hamburg Fırkateyni tarafından Türk bandıralı 'ROSELINA-A' gemisine yapılan ani baskını şiddetle kınadıklarını, bu hukuksuz eylemin yapanın yanında kar kalmaması için tüm uluslararası hukuki yollara...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı açıklamada Alman Hamburg Fırkateyni tarafından Türk bandıralı 'ROSELINA-A' gemisine yapılan ani baskını şiddetle kınadıklarını, bu hukuksuz eylemin yapanın yanında kar kalmaması için tüm uluslararası hukuki yollara başvurulmasını beklediklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Akdeniz'de Libya'ya insanı yardım götüren Türk gemisine yapılan skandal baskına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik sinsi bir adım"

Türkiye'nin NATO ülkesi olmasına rağmen, bir başka NATO ülkesi Almanya'ya ait Hamburg Fırkateyni tarafından Türk bandıralı "ROSELINA-A" gemisine yapılan baskını kabul edilemez olarak değerlendiren Bekin, "Söz konusu gemiye yapılan baskın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Libya'ya uygulanan silah ambargosu kararının Türkiye tarafından hiçe saydığı ve sürekli delindiği konusundaki iddiaları somutlaştırabilmek adına yapılan ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik sinsi bir adımdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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