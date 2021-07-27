Yenice Toplum Sağlığı Merkezi Açılış Töreni
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Yenice Toplum Sağlığı Merkezi Açılış Töreni

Yenice Toplum Sağlığı Merkezi Açılış Töreni
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Vali İlhami AKTAŞ, Yenice Toplum Sağlığı Merkezinin açılış törenine katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Yenice Toplum Sağlığı Merkezinin açılış törenine katıldı.

Yenice Toplum Sağlığı Merkezinin açılış törenine; Vali İlhami AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Yenice ilçe Başkanı Faruk Günay ve vatandaşlar katıldı.

Yenice Toplum Sağlığı Merkezinin açılış törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Törende Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk tarafından birer konuşma yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, içinde Yenice İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi ve 1 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunan, 5 hekim, 5 poliklinik, 1 gebe izleme odası, 1 bebek çocuk izleme odası, 1 tıbbi müdahale odası, 1 enjeksiyon, pansuman odası ve 2 aşı odası olan Yenice Toplum Sağlığı Merkezinin açılışı dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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