Yenice İlçe Tarım Müdürlüğü'nden üreticiye hibe tohum
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Yenice İlçe Tarım Müdürlüğü'nden üreticiye hibe tohum

17.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:29
Yenice İlçe Tarım Müdürlüğü'nden üreticiye hibe tohum

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü üreticiye 2020 yılı yüzde 75 devlet destekli İtalyan çimi ve buğday tohumu dağıttı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü üreticiye 2020 yılı yüzde 75 devlet destekli İtalyan çimi ve buğday tohumu dağıttı.

Yenice İlçe Tarım müdürlüğüne başvuran 23 üreticiye 1825 kilogram İtalyan çimi ve 750 kilogram buğday (Tigre) olmak üzere 2575 kilogram hibe tohum düzenlenen törenle dağıtıldı. Törene İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ, Tarım İlçe Müdürü Aykut Kızıltepe, İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Büyükgaga, Ak Parti İlçe Başkanı Faruk Günay ve üreticiler katıldı.

Üreticiye toplamda 4075 kilogram hibe tohum dağıtıldığını belirten Yenice Kaymakamı Musa Göktaş," Bu programın gerçekleşmesinde ve tohumların üreticilerimize verilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Yenice İlçe Tarım Müdürlüğü'nden üreticiye hibe tohum
Yenice İlçe Tarım Müdürlüğü'nden üreticiye hibe tohum
Yenice İlçe Tarım Müdürlüğü'nden üreticiye hibe tohum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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