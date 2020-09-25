Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı
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Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı

25.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:29
Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı

Yenice İlçe Jandarma Komutanı olarak Ağustos ayında göreve başlayan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan'ın Karabük Merkeze alınmasıyla boşalan Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına yeni bir atama yapıldı.

Yenice İlçe Jandarma Komutanı olarak Ağustos ayında göreve başlayan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan'ın Karabük Merkeze alınmasıyla boşalan Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına yeni bir atama yapıldı.

Son yapılan atamalarla Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Teğmen Kenan Yücel atandı.

Karabük Merkeze alınan başlayan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan ilçedeki görevinden ayrılırken, yeni Komutan Teğmen Kenan Yücel ilçedeki görevine başladı. - KARABÜK

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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