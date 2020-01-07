Yenice'de 13 köy yolu kapandı
Haberler » Güncel » Yenice'de 13 köy yolu kapandı - Haber

Yenice'de 13 köy yolu kapandı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy çevresinde bulunan 13 köy yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı.

07.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:28
Yenice'de 13 köy yolu kapandı

'nin ilçesine bağlı çevresinde bulunan 13 köy yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice-Edremit kara yolunun Hanlar mevkiinde yol kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla bazı yollar ulaşıma açılırken, kapalı yolların açılması içinde ekipler seferber oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler