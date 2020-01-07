Yenice'de 13 köy yolu kapandı
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy çevresinde bulunan 13 köy yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı.
07.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:28
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy çevresinde bulunan 13 köy yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice-Edremit kara yolunun Hanlar mevkiinde yol kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla bazı yollar ulaşıma açılırken, kapalı yolların açılması içinde ekipler seferber oldu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA