Yenice Belediyesi'nden Uzunkum köprüsü ışıkları konusunda tarihi adım

24.09.2019 11:13

Yenice Belediyesi, tarihi bir girişim yaparak karayollarından, Uzunkum Köprüsündeki ışıklarda yaşanan kazaların önüne geçilmesi için tedbirler alınmasını istedi.



Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, böyle toplumsal bir konuda artık duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, haftada 1-2 kazanın yaşandığı Uzunkum Köprüsü ışıkları için acil tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.



Çaylı, Dereli Petrol ile Yenice Şehir Girişi arasındaki bölüme hız kesiciler yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti ve bu konuda Kastamonu Karayolları 15 nci Bölge Müdürlüğü ile yazışmalara başladıklarını söyledi.



Konunun takipçisi olacaklarını açıklayan Başkan Çaylı, hafif bir yağmurda dahi belirtilen aralıkların zemininin kayganlaştığını bildirdi ve bir çok üzücü kaza ile karşılaştıklarını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA