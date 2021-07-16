Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor

Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de adeta doğa harikası görünüme sahip olan Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor.

Eskişehir'de adeta doğa harikası görünüme sahip olan Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor.

Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Yenice Baraj Gölü, ormanlık alanın arasında adeta bir vadiyi andıran görüntüsüyle eşsiz bir manzara oluşturuyor. Civar illerden pek bilinmeyen Yenice Baraj Gölü, tatil günlerinde kaçamak yapmak isteyen Eskişehir halkının uğrak noktası. Yenice Baraj Gölü, doğaseverleri ve fotoğrafçıları bekliyor. Baraj Gölüne kıyıları olan Sakarıkaracaören ve Yenice köyü halkı, bu eşsiz doğal güzelliğin turizme kazandırılmasını istiyor. - ESKİŞEHİR

Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor
Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Kadir Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:31:54. #1.16#

title