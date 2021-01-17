Yeniçağa Gölü'nde kayıkla balık tuttular
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Yeniçağa Gölü'nde kayıkla balık tuttular

17.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:28
Yeniçağa Gölü'nde kayıkla balık tuttular

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde kayıkla balık tuttular.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde kayıkla balık tuttular.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Yeniçağa Gölü mesire alanında sessizlik hakim. Kısıtlama ile gölde bulunan yabani kuş sayısında da artış yaşanıyor.

Öte yandan Yeniçağa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı ekipler tarafından Yeniçağa Gölü'nde kayık ile balık tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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