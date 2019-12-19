Yeniçağa'da jandarmadan yol ve asayiş uygulaması
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol ve asayiş uygulaması yapıldı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol ve asayiş uygulaması yapıldı.
Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D-100 kara yolunun ilçe girişinde oluşturdukları kontrol noktasında yol ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Yapılan kontrollerde ekipler, araç sürücülerinin GBT sorgulaması gerçekleştirdi ve araçlarda arama yaptı.
Ekipler, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda da uyardı.