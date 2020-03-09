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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Ağırel, Güncel

YENİÇAĞ YAZARI MURAT AĞIREL TUTUKLANDI

YENİÇAĞ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:21
YENİÇAĞ YAZARI MURAT AĞIREL TUTUKLANDI

YENİÇAĞ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında, geçtiğimiz Cuma günü ifade vermesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca davet edilmişti. Davet üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şüpheli Ağırel, savcılıkça İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan Murat Ağırel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Murat Ağırel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli Ağırel, gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Murat Ağırel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ TUTUKLAMA DAHA

Öte yandan, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de, yine geçtiğimiz Cuma günü MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

Savcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler Ferhat Çelik ve Aydın Keser tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİÇAĞ YAZARI MURAT AĞIREL TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

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YENİÇAĞ YAZARI MURAT AĞIREL TUTUKLANDI

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