Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
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Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı

Yeni Zelanda'da meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depreme canlı yayında yakalanan Başbakan Jacinda Ardern, sakinliğini korumaya çalışsa da yüz ifadesindeki endişe dikkat çekti.

25.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:12

Yeni Zelanda'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakan Jacinda Ardern sarsıntıya bir televizyon programının canlı yayınında yakalandı.

KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Başkent Wellington'daki parlamento binasından televizyon programına bağlanan Ardern, yeni tip Koronavirüs salgını süreciyle ilgili soruları yanıtlarken deprem meydana geldi. Başta ufak bir şaşkınlık yaşayan ancak sakinliğini koruyan Başbakan Ardern, "Burada ufak bir deprem yaşıyoruz. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz" ifadesini kullandı.

PROGRAMI TAMAMLADI

Durumlarının iyi olduğunu söyleyen Ardern, herhangi bir zarar görmeden yayını tamamlamayı başardı.

Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı

Dünya Manşet

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