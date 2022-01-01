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Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Hasan ve Özlem Yüksel çiftinin saat 00.01'de dünyaya gelen bebeğine Defne ismi verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Hasan ve Özlem Yüksel çiftinin saat 00.01'de dünyaya gelen bebeğine Defne ismi verildi.

İkinci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Özlem Yüksel, bebeklerinin yeni yılda doğmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, yeni yılın bebekleri için şans getireceğine inandığını söyledi.

Aileyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ve AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy anneye çiçek verdi.

Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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