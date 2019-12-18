Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu
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Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Ünlü sanatçı Selçuk Balcı, Batum'da yeni yılda vereceği konserde hayranları ile bir araya gelecek.

18.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:42
Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Ünlü sanatçı , 'da yeni yılda vereceği konserde hayranları ile bir araya gelecek.


2019 yılı boyunca ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturan Batum JRW Welmond Otel, yılbaşında müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı ile eğlenceli bir gece yaşatacak. Karadeniz ezgileriyle süslenen şarkılarını seslendirecek olan Selçuk Balcı, 31 Aralık Salı gecesi Batum'da sevenleriyle bir araya gelecek. Özellikle Karadeniz ve İstanbul'dan konsere yoğun ilginin


olduğunu belirten yetkililer, gecede yurt dışından gelen dansçılar ve oryantal şov da olacağını dile getirdi. Üçüncü defa Batum'da


sahneye çıkacağını kaydeden Selçuk Balcı, geceye özel repertuvar ve şarkılarla hazırlandığını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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