Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

18.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:42

Ünlü sanatçı Selçuk Balcı, Batum'da yeni yılda vereceği konserde hayranları ile bir araya gelecek.



2019 yılı boyunca ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturan Batum JRW Welmond Otel, yılbaşında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı ile eğlenceli bir gece yaşatacak. Karadeniz ezgileriyle süslenen şarkılarını seslendirecek olan Selçuk Balcı, 31 Aralık Salı gecesi Batum'da sevenleriyle bir araya gelecek. Özellikle Karadeniz ve İstanbul'dan konsere yoğun ilginin



olduğunu belirten yetkililer, gecede yurt dışından gelen dansçılar ve oryantal şov da olacağını dile getirdi. Üçüncü defa Batum'da



sahneye çıkacağını kaydeden Selçuk Balcı, geceye özel repertuvar ve şarkılarla hazırlandığını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA