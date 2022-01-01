Son dakika haber... Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeni yıl kutlaması yapan 3 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TOKAT (İHA) - Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeni yıl kutlaması yapan 3 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Fatih Sultan Mehmet mahallesi Kambolat caddesinde meydana geldi. Tek katlı evde yeni yıl kutlaması yapan 3 arkadaş arasında bilenmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Nurettin Ö. kendisine küfür ettiği gerekçesi ile Mehmet Güneş'e bıçakla saldırdı. Güneş ile birlikte kavgayı ayırmaya çalışan Kadir Yılmaz yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Güneş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı. Polis, yeni yılın ilk saatlerinde işlenen cinayet olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber... Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anne, mahkemede bombayı patlattı: Kızımı, babası olan komşum öldürdü

Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anne, mahkemede bombayı patlattı: Kızımı, babası olan komşum öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title