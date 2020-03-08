Yeni Yaşam Gazetesinden 2 şüpheli tutuklandı Yeni Yaşam Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile yazı işleri müdürü Aydın Keser, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Yaşam Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile yazı işleri müdürü Aydın Keser, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile yazı işleri müdürü Aydın Keser, Libya'da şehit olan MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz Cuma günü ifade vermeleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca davet edilmişti. Davet üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şüpheliler, savcılıkça 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA