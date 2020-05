Yeni Xbox'ın Performansı Hakkında Açıklama Geldi Çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen Xbox Series X hakkında bir detay daha açıklığa kavuşmuş oldu.

Çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen Xbox Series X hakkında bir detay daha açıklığa kavuşmuş oldu. Yeni nesil Xbox için satışa sunulacak oyunlarda en az 60 FPS zorunluluğu olmayacak.

Xbox Series X ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olabileceğimiz dönem başladı. Başlangıç ise geçtiğimiz haftanın Inside Xbox programı ile yapılmıştı. Bu programın öncesinde, gösterilecek olan oyunların Xbox Series X Optimized etiketi taşıyacağını öğrenmiştik. Bir Twitter kullanıcısı ise Xbox Oyun Pazarlama Yöneticisi Aaron Greenberg'e geliştiricileri yüksek performans ve yüksek kalite arasında seçim sunmaya zorlamaları yönünde bir talepte bulunmuştu. Bu talebe karşılık olarak Greenberg, 60 FPS için standart olacağını ama mimarinin 120 FPS'e kadar destek sunacağını söylemişti.

Yeni Xbox'ın performansı nasıl olacak? Bu söylem, haliyle 60 FPS akıcılığın standart olacağı düşüncesine sevk etmişti bizleri ama işin aslı öyle değilmiş. Xbox Oyun Pazarlama Yöneticisi Aaron Greenberg tarafından yapılan açıklamaya alıntı yapan The Verge sitesinden Tom Warren, Xbox Series X oyunlarının standart olarak 60 FPS akıcılığında çalışmayacağını ve konsolun gücünün ve hızının nasıl kullanılacağı nihai olarak tamamıyla geliştiricilere bırakılacağı yorumunda bulundu.

Warren tarafından yapılan açıklamaya cevaben Greenberg, gücün nasıl kullanılacağı konusunda geliştiricilerin her daim esneklikleri olduğunu ve bu yüzden de standart veya genel olarak fark etmeksizin 60 FPS'in zorunluluk olmadığını söyledi.

Developers always have flexibility in how they use the power, so a standard or common 60fps is not a mandate.

— Aaron Greenberg ????‍>?? (@aarongreenberg) May 12, 2020

Uzun lafın kısası, olası HD Remaster oyunlar hariç Xbox Series X için geliştirilmekte olan oyunların tamamında 60 FPS akıcılığı beklemememiz gerekiyor ama optimizasyon konusunda işin ehli olan geliştiriciler bizlere bu zevki elbette yaşatacaktır. Bunu konsolun satışa sunulmasından sonra hep birlikte daha iyi göreceğiz.

Son olarak, şimdiye kadar onaylanan Xbox Series X oyunlarından Bright Memory Infinite, Call of the Sea, Chorus, Scorn ve The Ascent, 60 FPS akıcılığında oynanacakken DiRT 5, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Orphan of the Machine ve Second Extinction oyunlarında da 120 FPS görülebilecek.