Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı

Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni VALORANT haritasından ilk görsel geldi!

En son yayınlanan VALORANT haritası Breeze'in oyuncuların kullanımına sunulmasının ardından geçen yaklaşık 5 aylık sürenin sonunda oyuna yeni eklenecek olan harita şekillenmeye başladı.

Geçtiğimiz dönemde de sık sık isabetli tahmin ve sızıntı bilgi paylaşan "Mike - Valorant Leaks & Info" tarafından atılan Tweet'ler, bizlere yeni haritanın yaklaştığını gösterdi. İlk olarak 14 Ağustos Cumartesi günü yeni haritanın kod adının Canyon olduğunu dile getiren Mike, yeni Tweet'inde net bilgiler ve görsellere de yer verdi.

31 Ağustos'taki Tweet'inde de 24 Ağustos Salı gününde paylaştığı gibi yeni VALORANT haritasının adının Fracture(Kırık) olduğunu tekrarlarken, yeni bir fragmanın gelecek hafta geleceğini belirtti. Paylaşılan Tweet'te ayrıca bir görsel de yer aldı. Bir reaktörü gördüğümüz görsel bir patlamanın öncesini andırıyor.

Tweet'in atılmasından kısa süre sonra ilginç bir gelişme de yaşandı. Haberimize konu olan Tweet ilk olarak oyunun resmi hesabı tarafından beğenildi. Kısa süre sonra bu beğeni geri çekildi. Attığı Tweet'lerin ardından takipçileri tarafından gelen tepkilerden sonra ise Mike şu açıklamayı yaptı:

"Riot'tan nefret etmiyorum, hala oradaki herkesi seviyorum. Pek çok insan bana onlardan nefret ettiğimi falan söylüyor ama tam tersi, bunun yayınlanmamış içerikleri kazara sevdikleri başka bir durumu önlemek için olduğunu varsayıyorum."

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Gülben Ergen Mesut Akusta
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:51:21. #1.15#

title